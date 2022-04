Google gibt zum Thema Cookie-Banner ein klares Statement ab: In den meisten europäischen Ländern wird es künftig möglich, Cookies für personalisierte Inhalte oder Werbung mit nur einem Klick abzulehnen. Ist dieser Schritt für Google freiwillig? Die neue Hyundai-Kampagne "Power Your Beat" demonstriert, wie innovativ Jung von Matt/Spree mit Social Media umgeht. Das Team um Franziska Spieß betreut den entsprechenden globalen Etat von Hyundai seit letztem Jahr und verfolgt das Prinzip der Always-On-Point-Kommunikation Das Metaverse wie auch NFTs werden derzeit heiß diskutiert. Die Kernfrage: Droht die Blase bald zu platzen oder bieten digitale Kunstwerke echtes Potenzial für Marken? Zum goldenen Hirschen hat jetzt eine NFT-Community für Mitarbeitende und Kunden gestartet.Netflix steckt aktuell in der ersten echten Krise seit seiner Gründung. Das zeigt sich auch in der JustWatch-Quartalsanalyse der Marktanteile der Streamingdienste in Deutschland: Denn Netflix hat seine Spitzenposition an Amazon Prime Video verloren Die Mehrheitsbeteiligung von Nestlé am Start-up Ankerkraut hat letzterem herbe Kritik eingebracht. Wie können Brand Stories glaubhaft bleiben, auch wenn sie auf Wachstum setzen? Antworten findet Peter John Mahrenholz, Executive Strategy Director bei TLGG , in seinem Gastbeitrag.