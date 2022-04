Twitter steht laut US-Medienberichten dem Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang. Das Wall Street Journal und der Finanzdienst Bloomberg berichteten, die Seiten verhandelten und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren Die Leugnung des Klimawandels soll künftig nicht mehr auf Twitter monetarisiert werden: Das hat der Online-Dienst entschieden. Unter die neuen Richtlinien fallen unter anderem Aussagen, die dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen oder den Schutz des Planeten untergraben.