Guten Morgen aus Frankfurt. Heute wird mit zahlreichen Aktionen international der Earth Day begangen, der in diesem Jahr unter dem Motto "Invest In Our Planet" steht. In Deutschland lautet das zusätzliche Credo für diesen Tag: "Deine Kleider machen Leute", um so für nachhaltigeren Umgang mit Mode zu sensibilisieren. Auf der Website earthday.org kann ab heute Nachmittag ein Livestream mit Workshops, Podiumsdiskussionen und prominenten Gastauftritten verfolgt werden. Hier kommen unsere Top Branchennews am Morgen.