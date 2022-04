© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Der Krieg in der Ukraine hat mit einem Großangriff der russischen Truppen im Osten des Landes eine neue Stufe erreicht. Während Kiew vom Beginn der "Schlacht um den Donbass" spricht, geht in Deutschland die Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine in die nächste Runde. Nach wachsendem Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz hatte dieser gestern Abend zugesagt, Rüstungslieferungen der deutschen Industrie zu finanzieren. Hier kommen unsere Top Branchennews am Mittwochmorgen.