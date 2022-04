Wenn Start-ups erfolgreich und groß werden, machen die Gründer gern mal Kasse und verkaufen an etablierte Konzerne. Bis eine Neugründung sich als Marke etabliert hat, ist es aber ein weiter Weg. Jung von Matt startet jetzt ein neues Agenturangebot , das dabei helfen will und sich speziell an Start-ups richtet. Die Unit ist unter dem Dach von JvM/Havel in Berlin angesiedelt.

Wegen Botschaften gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat der russische Sender Match TV erneut die Übertragung einer Bundesliga-Partie vorzeitig abgebrochen. Beim Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München am Sonntag stand unter anderem "Stop war, Putin" auf einer Werbebande. Deswegen schaltete Match TV nach gut 30 Minuten seine Live-Übertragung ab , wie sport.ru berichtet.Die vor zwei Jahren von Stefan Raab als Ersatz für den Eurovision Song Contest ins Leben gerufene Pro-Sieben-Show "Free ESC" soll es auch dieses Jahr geben. Wann der "#FreeESC 2022" stattfindet, will der Sender in Kürze bekanntgeben . Das von der ARD übertragene Finale des 66. Eurovision Song Contest ist am 14. Mai und findet in Turin statt.Dass der Onlinehandel durch die Corona-Pandemie nochmals gepusht wurde, ist bereits vielfach nachgewiesen worden. Wie massiv und nachhaltig sich das E-Commerce-Geschäft perspektivisch entwickelt, zeigen jetzt Daten des Werbeforschers WARC In der heutigen Audio-Welt verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Radio, Podcast und Social Media. So starten immer mehr Influencer ihre eigenen Podcasts und sind damit oftmals sehr erfolgreich, da sie eine große Fangemeinde von Kanälen wie Instagram und TikTok in das Audioformat mitbringen. Und das bietet Marken große Chancen Der Markt an MarTech- und AdTech-Lösungen ist in den letzten Jahren nahezu explodiert. Doch auf welches Pferd sollten Marketer und CMOs setzen, um ihre Konsumentinnen und Konsumenten anzusprechen? Drei wichtige Schritte, die Orientierung im Dschungel der Tools bieten, erklärt Maren Seitz, DACH-Chefin bei Analytic Partners, in ihrem Gastbeitrag