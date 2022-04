© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Die Sanktionen gegen Russland zeigen Wirkung, allerdings nicht so, wie man sich das im Westen vorgestellt hat: Die mögliche Enteignung westlicher Unternehmen, die ihren Betrieb in Russland aufgegeben haben, rückt näher. Die Kremlpartei "Geeintes Russland" hat einen Gesetzentwurf zur möglichen Verstaatlichung ausländischer Konzerne ins Parlament eingebracht. Im Vergleich zu den bisherigen Initiativen und Drohungen aus der russischen Führung gilt das am Dienstag von der Partei vorgestellte Gesetzesprojekt allerdings als deutlich abgeschwächt. Und hier unsere Branchennews am heutigen Morgen.