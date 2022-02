© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Mit zweimal Gold und einmal Silber hat das deutsche Olympia-Team bei den Winterspielen in China am gestrigen Mittwoch seinen bislang erfolgreichsten Wettkampftag erlebt. Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger gewann in Zhangjiakou den Einzel-Wettbewerb. Wenig später rasten die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt im Doppelsitzer zu ihrer insgesamt fünften olympischen Gold-Medaille. Silber ging an die deutschen Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken. So kann es für die deutschen Athleten, die im Medaillenspiegel aktuell an der Spitze liegen, weitergehen! Hier kommen unsere Top-News am Donnerstagmorgen.