Guten Morgen aus Frankfurt. Was in Kiel beim Einkaufen gilt, muss in Hamburg nicht beachtet werden – eine einheitliche Linie ist nicht in Sicht. Jetzt haben Chefs großer deutscher Einzelhandelskonzerne von Deichmann bis KiK ein sofortigesgefordert. Bild zitiert Douglas-Chefin Tina Müller: "Die Zeit ist gekommen, Deutschland wieder in die Normalität zurückzuführen." Doch die Zahlen des RKI lassen nicht vermuten, das dies bald passieren wird. Bei uns ganz normal – die Top-Branchennews am Morgen.