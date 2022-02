In einem Bericht an die US-Börsenaufsicht hat der Konzern Meta angedroht, Instagram und Facebook in Europa abzuschalten. Meta bemängelt vor allem die Datenschutz-Regeln der EU . Dass der Internetriese seine Drohung wahrmacht, halten Beobachter jedoch für unwahrscheinlich. Unterdessen will Tech-Milliardär Peter Thiel als Verwaltungsrat bei Meta im Mai zurücktreten.Trotz der erfolgreichen Premiere in Südafrika möchte RTL die TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2023 wieder auf gewohntes Terrain zurückführen. "Der Dschungel gehört nach Australien , und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist", sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.Die Publicis Groupe verliert ihren langjährigen Manager Götz Teege. Er steigt bei der Digital-Produktion Salt 21 ein und wird dort Partner von Gründerin Anna Lübker . Teege hatte zuletzt bei Publicis ein gruppenübergreifendes Produktionshaus für alle Agenturmarken aufgebaut und geführt.Als Mark Zuckerberg Ende 2021 verkündete, das Metaverse in den Fokus der Unternehmensstrategie zu rücken und den Facebook-Konzern in Meta umzubenennen, erhielt er nicht nur Applaus. So mancher Kritiker sah hier die Gefahr zweier großer Flops. Aus Sicht von Gartner sind derlei Befürchtungen allerdings unbegründet An den Superstar-Status eines Elon Musk kommt zwar kein deutscher CEO heran, aber auch unter den deutschen Firmenbossen gibt es Medienlieblinge. Im vergangenen Jahr dominierten die CEOs von zwei großen deutschen Autobauern die Schlagzeilen , wie aus einem Ranking der Kommunikationsberatung Keynote hervorgeht.