Guten Morgen aus Frankfurt. Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in den USA beherrscht heute die Schlagzeilen. Im Ukraine-Konflikt wird in den USAund die Zuverlässigkeit in Frage gestellt. Die Krise im Osten Europas beschäftigt nicht nur die Regierungen von Washington bis Berlin. Jetzt hat sich auch die Marke eines FMCG-Giganten zu Wort gemeldet. Eine unserer heutigen Top-Branchennews vor 9.