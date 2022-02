Der Online-Riese Amazon hat seinen Gewinn kräftig erhöht, ächzt aber zugleich unter hohen Kosten und schwächerem Wachstum. Bei Anlegern kommt gut an, dass der Konzern die Preise in den USA anheben will: Die Aktie stieg nachbörslich zeitweise um rund 18 Prozent. An einer anderen Front kündigt sich hingegen Zoff an.

Seit Jahren versucht der deutsche Staat, die Hintermänner des Messenger-Diensts Telegram zu erreichen. Bislang konnte sich das Unternehmen mit Sitz in Dubai erfolgreich verstecken – nun half offenbar Google nach , berichtet der Spiegel.Anfang Dezember hatte Rewe die Zusammenarbeit mit dem Kölner E-Sports-Unternehmen SK Gaming bekannt gegeben, nun vertieft der Händler seine Beziehung zu dem Vorzeige-Clan . Wie Rewe mitteilt, steigt das Unternehmen nun auch als Teilhaber bei SK Gaming ein.Wachablösung bei den VOD-Ratings: "Haus des Geldes", im Dezember noch der klare Spitzenreiter unter den Streamingserien, musste sich im Januar der Mysteryserie "The Witcher" geschlagen geben. An der Spitze der meistgestreamten Serien ist Bewegung – im Januar schafften es gleich drei Neuzugänge in die Top Ten Das Umfeld muss stimmen: Passen das Produkt oder die Markenbotschaft nicht zu den sonstigen ausgespielten Social-Media-Inhalten, ist das der Kaufbereitschaft abträglich. Wie sehr sich User vom Kontext der In-Feed-Ads beeinflussen lassen, zeigt eine aktuelle Studie von Integral Ad Science (IAS) Katjes will große Teile seines Sortiments komplett auf vegane Zutaten umstellen. Kommuniziert wird die Strategie seit Jahresbeginn mit einer Kampagne, in der sich die vegane Influencerin Bonnie Strange selbstbewusst als "Pflanzenfresserin" präsentiert. Bei der Zielgruppe kommt das gut an, wie der neue Werbe-Check von YouGov zeigt.