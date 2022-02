Der Umstand, dass von den Top 20 Werbespendern 2021 gleich sechs aus dem Lebensmitteleinzelhandel kommen, zeigt, wie heftig um Marktanteile gekämpft wird. Wie erfolgreich die hiesigen Player dabei sind, zeigt das Ranking der stärksten Supermarkt- und Discounter-Marken Nachhaltigkeit wird für Unternehmen immer wichtiger. Kunden achten beim Einkaufen zunehmend auf Aspekte wie Umweltschutz und die Langlebigkeit der Produkte. Die Stuttgarter Branding- und Designagentur Strichpunkt hat nun eine neue Unit aus der Taufe gehoben, die Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit beraten will Am Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Das Event wird kontrovers diskutiert - nicht nur wegen den drastischen Anti-Corona-Maßnahmen. Unter diesen Umständen versucht die Deutsche Sport Marketing , den Sponsoren des deutschen Olympiateams trotzdem eine optimale Bühne zu bieten.Nicht mehr nur ROI – Deutschlands Mediaagenturen entdecken ihre gesellschaftliche Verantwortung. Fragt sich bloß, wie weit das trägt. HORIZONT Online hat sich das neue Jahrbuch des Mediaagentur-Verband OMG durchgelesen - und ist dabei auf ein paar durchaus interessante Texte gestoßen An die Stelle vieler größtenteils freiwilliger Nachhaltigkeitskriterien tritt mit dem neuen Klassifizierungssystem der EU-Taxonomie ein europaweit verbindlicher Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung . Was das für Unternehmen bedeutet, erläutert Niklas Schaffmeister, Managing Partner der Transformationsberatung Globeone in seinem Gastbeitrag für HORIZONT.