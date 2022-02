© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. "Es fällt mir schwer, das zu schreiben, aber es ist so: Ich werde mich nicht mehr dem Wettbewerb stellen" - mit diesen Worten verkündete Tom Brady, seines Zeichens der erfolgreichste American-Football-Profi aller Zeiten, gestern das Ende seiner Karriere. Nach 22 Jahren, sieben Super-Bowl-Ringen und etlichen Rekorden zieht sich der 44-jährige US-Amerikaner aus dem aktiven Sport zurück. Seinen letzten Auftritt hatte Brady bei der Playoff-Niederlage seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams am 24. Januar. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Mittwochmorgen.