Starke Ausbeute für die deutschen Agenturen beim ADC of Europe 2021: Insgesamt 54 Auszeichnungen plus zwei Sonderpreise können die hiesigen Teilnehmer abräumen. Großer Sieger des Wettbewerbs aber ist AMV BBDO, das mit "#WombStories" für Libresse den Grand Prix holt.Nach Google hat Corint Media nun auch Facebook einen Lizenzvertrag vorgelegt. Lizenziert werden die vielfältigen Nutzungen von Presseinhalten in den Facebook-Diensten sowie auf Instagram, für das Jahr 2022 sind als Vergütung 190 Millionen Euro angesetzt.

Die rasante Konjunktur der Schnell-Lieferdienste sorgt nicht nur für wachsende Werbeerlöse bei den Werbevermarktern sondern verändert auch die Marketinglandschaft. Quick Commerce macht digitale Impulskäufe gesellschaftsfähig. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten der Produktinszenierung In den 50 Jahren, die McDonald's nun in Deutschland vertreten ist, gab es hierzulande zahlreiche ikonische Kampagnen für den Fastfood-Riesen - ob von Heye & Partner, Leo's Thjnk Tank oder seit Ende 2020 von Scholz & Friends. Zum Jubiläum zeigen wir 16 Kampagnen, die die McDonald's-Werbung hierzulande geprägt haben Die Corona-Pandemie hat deutliche Folgen für die Ausgabebereitschaft der Verbraucher. Das geht aus der Trendstudie des Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hervor. Vor allem junge Menschen haben ihr Einkaufsverhalten während der Pandemie verändert ARD-Programmdirektorin Christine Strobl hat in einem Interview mit DWDL.de betont, die Gesamtsehdauer der Mediathek um 50 Prozent steigern zu wollen. Ziel sei, Angebote in der Mediathek "noch besser ins Schaufenster zu stellen" Nicht nur Mark Zuckerberg glaubt an die nahtlose Verschmelzung von digitaler und physischer Welt. Avantgarde-Gründer und CEO Martin Schnaack sieht in der Idee eines Metaversum für Markenunternehmen viele Optionen - aber auch viele Risiken . Das echte Erlebnis als USP der Realität ist seiner Meinung nach nicht in Gefahr. Noch nicht.