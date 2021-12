© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Olaf Scholz bekam gestern Abend eine TV-Bühne der besonderen Art bei Pro Sieben geboten und nutzte diese für einen eindringlichen Impf-Appell an alle Bürger:innen. Das Ganze geschah in einer 15-minütigen Livesendung der beiden Entertainer Joko und Klaas, die sich erneut frei verfügbare Sendezeit bei Pro Sieben erspielt hatten. In der Vergangenheit hatte das Format bereits mit der fiktiven Kunstausstellung "Männerwelten" und einem Flüchtlingsbericht aus Moria für Aufsehen gesorgt. Was heute in Marketing und Medien noch wichtig ist, lesen Sie in unseren Top-Branchennews am Morgen.