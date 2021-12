Der frühere Paypal-Chef David Marcus, der die treibende Kraft hinter der von Facebook entwickelten Digitalwährung Libra (heute Diem) war, verlässt den Konzern. Er gebe dem Drang nach, wieder als Unternehmer aktiv sein zu wollen, schrieb Marcus am Dienstag bei Twitter Musik gilt in der Werbung als Emotionsmaschine, die die Konsumenten am stärksten, schnellsten und intensivsten mit auf die Reise nimmt. Was das mit den Konsumenten macht und wie eingängige Songs die Werbeerinnerung beeinflussen , haben APG, BBDO, Deloitte und Yougov exklusiv für HORIZONT Online untersucht.Programmatic Advertising hat die Werbewelt in den vergangenen Jahren wie keine andere digitale Entwicklung geprägt und verändert. Auch in der Evolution der digitalen Außenwerbung spielt die Technologie eine immer wichtigere Rolle. Eine globale Marktstudie der Vermarkter WallDecaux und APG/SGA beleuchtet nun die Herausforderungen der noch jungen Disziplin und klärt über Vor- und Nachteile auf.Weihnachtszeit ist auch Fernsehzeit. An den Festtagen strotzt das TV-Programm vor Klassikern und Blockbustern. Aber auch wer keine Lust hat, sich zum x-ten Mal "Den kleinen Lord", "Drei Nüsse für Aschenbrödel" oder "Kevin allein zu Haus" reinzuziehen, kommt dank der riesigen Auswahl in Mediatheken und Streamingdiensten auf seine Kosten. Hier sind die Streamingtipps für den Dezember Seit mehr als drei Monaten ist Bild TV auf Sendung. Nach sehr gutem Start hat sich die Reichweite des TV-Senders mittlerweile auf sehr überschaubarem Niveau eingependelt. Was das für die Werbungtreibenden bedeutet und wie es um die Brand Safety bei Bild TV bestellt ist , erklärt Crossmedia-Geschäftsführer Matthias Bade in seinem Gastbeitrag für HORIZONT.