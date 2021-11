© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Das Bundesverfassungsgericht will heute Vormittag seine Entscheidung zur Bundesnotbremse vom Frühjahr verkünden. Für Kanzlerin Merkel und ihren designierten Nachfolger Olaf Scholz soll dies die Basis für ihre Beratungen mit den Regierungschefs der Länder zur zugespitzten Corona-Lage am Mittag legen. Die entscheidende Frage dabei: Welche Maßnahmen sind rechtlich zulässig und tragbar, um eine weitere Eskalation der Pandemie zu verhindern? Was die Marketing- und Medienbranche umtreibt, lesen Sie in unseren Top News am Dienstagmorgen.