Guten Morgen aus Frankfurt. Knapp vier Wochen vor Weihnachten wird die Entwicklung in der Corona-Pandemie immer dramatischer. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter, am Wochenende wurden die ersten Fälle der neuen Omikron-Variante in Deutschland nachgewiesen. Jetzt nimmt der Druck auf die künftige Ampel-Regierung, schnell schärfere Maßnahmen zu beschließen, zu. Der designierte neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte, es gebe nichts, was nicht in Betracht gezogen werde. Kommt bald also doch der nächste Lockdown? Bevor es soweit ist, kommen hier erst einmal unsere Top-Branchennews zum Start in die neue Woche.