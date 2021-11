Die deutschen Medienregulierer stufen den Nachrichtenbereich Google News Showcase als Medienplattform und Benutzeroberfläche ein und verpflichten den Internetkonzern damit zur Einhaltung von gesetzlichen Transparenzbestimmungen. Das teilten die Landesmedienanstalten am Donnerstag nach einer Sitzung der Kommission für Zulassung und Aufsicht mit Weniger Hass, weniger gefälschte Produkte und mehr Fairness im Netz - dafür wollen die EU-Staaten mit ihrer Position zu zwei wegweisenden Digital-Gesetzen sorgen. Konkret geht es um den Digital Markets Act (DMA) und den Digital Services Act (DSA). Deutschland hat dem allgemeinen Kurs zwar zugestimmt, hält die Vereinbarung aber in Teilen für unzureichend

Rewe bietet Werbungtreibenden immer mehr Möglichkeiten, von seinen Kaufdaten zu profitieren. Neu im Portfolio sind die "Rewe Social Targeting Solutions". Sie ermöglichen es, basierend auf dem Datenmaterial auch Social-Media-Kampagnen zu fahren. Rewe kooperiert dazu mit der Hamburger Agentur Cmmrcl.ly Die Corona-Krise ist in Deutschland auf einem traurigen neuen Höhepunkt angelangt. Die Angst vor weiteren Einschränkungen wollen derzeit offenbar viele Menschen mit Weihnachts-Shopping kompensieren. Gerade die Jüngeren scheinen sich mit der Vorfreude auf die Festtage aus der Krisenstimmung zu flüchten und begeistern sich passend dazu auch für positiv-emotionale Markenauftritte. Das zeigt der neue Pilot Radar Laut der Green Response Study des Hygiene- und Gesundheitsunternehmen Essity hat die Corona-Pandemie zu weitreichenden Veränderungen im Einkaufsverhalten geführt: Etwa die Hälfte der weltweit rund 10.000 Befragten sind der Meinung, heute nachhaltiger zu leben als vor der Pandemie . Und: Neun von zehn wollen an diesem neuen Lebensstil auch weiterhin festhalten.In der repräsentativen Studie "Der geheime Podcast Code" hat Mediascale gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen September und der Universität Florida untersucht, welche Faktoren einen Podcast erfolgreich machen. Vor allem Inhalte mit einem hohen Identifikationsfaktor können emotionale Nähe zum Unternehmen herstellen, erklärt Mediascale-Chef Wolfgang Bscheid in seiner neuen Talking-Heads-Kolumne