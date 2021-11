1. Diese Themen bestimmen die Marketing-Agenda 2022 (H+)

Das aktuelle CMO-Barometer der Serviceplan Gruppe ist ein tiefer Blick in das Seelenleben der Marketingverantwortlichen in der DACH-Region. 33 Seiten umfasst die Agenda für das kommende Jahr. Darin haben sich Themen verfestigt, andere haben an Bedeutung gewonnen und ohne Digitalisierung geht im Marketing auch 2022 gar nichts. Spannend ist auch, welche Erwartungen die CMOs an ihre Agenturen haben