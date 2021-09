© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Für Menschen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, wird der Alltag bald schwieriger - gerade auch finanziell. Für Verdienstausfälle wegen einer angeordneten Quarantäne soll es für die meisten ab 1. November keine Entschädigung mehr geben. Das beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bei Beratungen am Mittwoch. Ab 11. Oktober müssen zudem Schnelltests, die etwa beim Zugang zu Restaurants oder bei Veranstaltungen notwendig sind, meist selbst bezahlt werden. Aus Gewerkschaften, von Patientenschützern und der Opposition gibt es Kritik an den Beschlüssen. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Donnerstagmorgen.