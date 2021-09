Guten Morgen aus Frankfurt. Trotz des weltweiten Trends zum mobilen Arbeiten steckt Google mehr als zwei Milliarden US-Dollar in den Kauf eines Bürogebäudes in New York. Dieses solle zum Herzstück des Internet-Konzerns im Südwesten Manhattans ausgebaut werden,. Das Gebäude mit dem Namen St. John's Terminal - ein ausgebauter früherer Güterbahnhof - wurde zuvor bereits von Google gemietet. Was in der Marketing- und Medienwelt heute Morgen wichtig ist, erfahren Sie in unseren Top-Branchennews vor 9.