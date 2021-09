Guten Morgen aus Frankfurt am Main! Droht in China die Immobilien-Blase zu platzen? Der chinesische Immobilienriese Evergrande hat einenund steckt in Zahlungsschwierigkeiten. Investoren befürchten ein Übergreifen der Liquiditätskrise bei Evergrande auf andere Branchen, was bei Börsen weltweit zu Kursverlusten führte und auch an den Rohstoffmärkten die Preise drückte. Unsere Branchennews am Dienstagmorgen beginnen mit der deutschen Autoindustrie.