Guten Morgen aus Frankfurt. Facebook hat durchgegriffen und auf seiner Plattform sowie bei Instagram rund 150 Konten und Gruppen gelöscht, die mit der Querdenker-Bewegung in Verbindung stehen sollen. Die Accounts hätten "wiederholt gegen die Gemeinschaftsstandards von Facebook" verstoßen, indem sie unter anderem zur "Veröffentlichung von gesundheitsbezogenen Falschinformationen, Hassrede und Anstiftung zur Gewalt" beigetragen hätten. Was in Marketing und Medien noch wichtig ist, lesen Sie in unseren Top-Branchennews am Freitagmorgen.