Guten Morgen aus Frankfurt am Main! Länder wie Hessen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen wollen im Kampf gegen die vierte Corona-Welle nur noch Geimpften und Genesenen Zugang zu Innenräumen von Gastronomen und Veranstaltern gewähren. In Berlin verständigte sich der Senat nach breitem Protest darauf,. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte dazu aufgerufen, Rücksicht auf Familien mit Kindern zu nehmen. Und hier unsere Top-Branchennews am Donnerstagmorgen.