Guten Morgen aus Frankfurt. Perfekter Auftakt für den FC Bayern München in die Champions-League-Saison 2021/22: Beim ruhmreichen FC Barcelona, der seit dieser Spielzeit ohne den zu Paris St. Germain gewechselten Megastar Lionel Messi auskommen muss, gewann der deutsche Rekordmeister völlig ungefährdet mit 3:0. Unterdessen erkämpfte der VfL Wolfsburg beim französischen Meister OSC Lille in Unterzahl ein torloses Unentschieden. Was in der Marketing- und Medienwelt heute wichtig ist, lesen Sie in unseren Top-News vor 9.