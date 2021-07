© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Starke Regenfälle haben in der vergangenen Nacht vielerorts in Deutschland für Chaos gesorgt und durch Überschwemmungen die ersten Menschenleben gefordert. Besonders dramatisch ist die Lage in Nordrhein-Westfalen sowie in Rheinland-Pfalz. Während in Schuld bei Adenau in der Eifel mehrere Häuser einstürzten und mehr als 30 Menschen vermisst werden, kamen zwei Feuerwehrleute bei Rettungseinsätzen im Sauerland ums Leben. Wann sich die Wetterlage entspannt, ist aktuell unklar. Hier kommen unsere wichtigsten Branchennews am Donnerstagmorgen.