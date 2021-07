Guten Morgen aus Frankfurt! "If it bleeds, it leads" lautet die Faustregel des Boulevards für Reichweite und Aufmerksamkeit. Dass schlechte Nachrichten Quote bringen, gilt auf Twitter offenbar auch für News-Medien, legt eine Analyse von Harvard Business School und der DePaul University nahe. Wie pressetext.com berichtet, setzen Nachrichtenmedien unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung– und werden damit eher durch User-Reaktionen "belohnt". Der Kampf um Aufmerksamkeit bleibt archaisch geprägt. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Mittwochmorgen - die positiv beginnen.