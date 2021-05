© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute am frühen Morgen stand das Bundeskanzleramt in Berlin scheinbar in Flammen. Aktivisten von Greenpeace projizierten von der Spree aus ein loderndes Feuer auf das Gebäude, um ihrer Forderung nach mehr Klimaschutz Ausdruck zu verleihen. Auch die Bahn-Tochter DB Cargo stellt das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation. Mehr dazu lesen Sie in unseren Top-Branchennews am Morgen.