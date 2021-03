© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute ist es exakt ein Jahr her, dass die WHO das Coronavirus als Pandemie eingestuft hat. Verschwunden ist das Virus 12 Monate später zwar nicht, doch die voranschreitende Entwicklung und Ausgabe von Impfstoffen lässt hoffen. So wird die EU-Arzneimittelbehörde heute voraussichtlich die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson empfehlen. Ganz andere, aber ebenfalls sehr wichtige Themen werden heute ab 13 Uhr im HORIZONT Clubhouse-Talk besprochen: Es geht um Diversität und Gleichstellung in Agenturen. Und hier kommen unsere Branchennews am Donnerstagmorgen.