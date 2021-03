© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März geht Netflix in die Offensive und will weibliche Talente in der Unterhaltungsindustrie fördern. Dazu plant der Streamingdienst, weltweit insgesamt fünf Millionen Dollar zu investieren. In Deutschland wird Netflix in einem ersten Schritt das Mentorenprogramm "Into the Wild" unterstützen, das junge Filmemacherinnen von Filmhochschulen vernetzt und ihnen beim Einstieg in die Filmbranche helfen soll. Was sonst noch in der Marketing- und Medienbranche wichtig ist, lesen sie in unseren Top-News am Freitagmorgen. Kommen Sie gut ins Wochenende!