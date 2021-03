© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Seit gestern Abend ist die Lockdown-Verlängerung bis mindestens zum 28. März beschlossene Sache. Gleichzeitig kündigten Bund und Länder mehrere Lockerungen an. So dürfen sich ab kommendem Montag wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, auch Buch-, Blumenläden und Gartenmärkte öffnen. Wem bei den vielen politischen Diskussionen dieser Tage mal wieder nach anderem Input zumute ist, dem sei der heutige Clubhouse-Talk von HORIZONT mit Experten zum Thema Markenloyalität ans Herz gelegt. Um 13 Uhr geht's los, wir freuen uns auf alle Zuhörer! Und hier kommen die Top-Branchennews am Donnerstagmorgen.