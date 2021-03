Guten Morgen aus Frankfurt! Nach monatelangem Corona-Lockdown deuten sich weitere Öffnungsschritte an - allerdings abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen und mit einer "Notbremse". Das geht laut dpa aus einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde an diesem Mittwoch hervor. Unterdessen zeigen sich die Folgen des Lockdowns im Einzelhandel an den: Die Umsätze betrugen im Januar in einzelnen Sparten über 40 Prozent weniger als im Januar 2020. Der Internet- und Versandhandel aber zeigte einen Umsatzanstieg von real 31,7 Prozent. Und hier weitere Branchennews von heute Morgen.