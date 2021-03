Sixt

Guten Morgen aus Frankfurt. Generationswechsel an der Spitze von Deutschlands größtem Autovermieter: Mitten in der Corona-Krise übergibt der 76-jährige Vorstandschef und Großaktionär Erichdas Steuer an seine beiden Söhne Alexander und Konstantin.. Demnach scheide Vater Sixt nach der Hauptversammlung am 16. Juni, kurz vor seinem 77. Geburtstag, aus dem Vorstand aus und wolle anschließend den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen. Wir wünschen eine gelungene Staffelübergabe in herausfordernden Zeiten! Hier kommen die Top-Branchennews am Dienstagmorgen.