Guten Morgen aus Frankfurt. Nach zweieinhalb Monaten im Corona-Lockdown dürfen heute bundesweit die Friseure wieder öffnen. Wer aus der Branche eine Website hat oder eine Kundenkartei, wird bereits einen vollen Terminkalender haben. Alle anderen werden wohl die nächsten Tage ständig zwischen Schere und Telefon wechseln. Bis Kinos öffnen, wird es wohl noch eine Weile dauern. So startet auch. Streaming is King, auch in unseren Branchennews zum Wochenstart.