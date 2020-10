© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Für Donald Trump ist es ein erster kleiner Sieg kurz vor der Wahl: Seine Wunschkandidatin, die konservative Richterin Amy Coney Barrett, zieht in den Supreme Court ein. Damit haben die Konservativen im obersten Gericht der USA nun eine dominierende Mehrheit, was das Land stark prägen und weiter spalten könnte. Unterdessen versucht Twitter, gegen manipulative Nachrichten im Vorfeld der Präsidentschaftswahl vorzugehen. Was noch wichtig ist, lesen Sie in unseren Top-Branchennews am Dienstagmorgen.