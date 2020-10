© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt! In Tschechien schließen ab heute fast alle Geschäfte, in Irland gilt für sechs Wochen die höchste Maßnahmenstufe, die unter anderem die Verpflichtung zur Arbeit im Home-Office vorsieht (wo dies möglich ist), in der Lombardei gelten wieder nächtliche Ausgangsverbote und das Robert Koch Institut meldet erstmals eine fünfstellige Zahl an Neuinfektionen. Corona bestimmt das gesellschaftliche Geschehen wieder weit mehr, als man das vor nicht allzu langer Zeit für möglich hielt. Und hier unsere Branchennews von heute Morgen.