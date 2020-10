© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Wie gestern Abend bekannt wurde, hat Donald Trump ein TV-Interview mit dem US-Fernsehsender CBS vorzeitig abgebrochen, das am kommenden Sonntag ausgestrahlt werden sollte. Anschließend drohte Trump auf Twitter damit, einen Mitschnitt noch vor dem geplanten Ausstrahlungstermin selbst zu veröffentlichen. Das Gespräch bezeichnete er als "Fake" und "parteiisch". Was sich sonst noch so tut, lesen Sie in unseren Top-Branchennews am Mittwochmorgen.