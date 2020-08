© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt! Das ist der Stoff, den Hollywood in kommenden Jahren ausschlachten wird - aber es ist traurige Realität: Die Kampagne von US-Präsident Trump gegen die Briefwahl und die damit einhergehende – mehr und mehr unverhohlene – Androhung, nur einen Wahlausgang akzeptieren zu wollen, nämlich seinen Sieg, verleihen dem US-Präsidentschaftswahlkampf immer dramatischere Züge. Noch 2016 war alles ok, bei damals schon 25 Prozent per Brief abgegebener Stimmen, und jetzt – Skandalisierung. Die Daily-Soap geht weiter, hoffentlich nur noch bis November. Unsere Branchennews von heute Morgen.