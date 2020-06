Guten Morgen aus Frankfurt. Das lässt sich doch gut an: Nach nicht einmal 48 Stunden haben sich laut einem Bericht des ZDF bereits mehr als acht Millionen Menschen die Corona-Warn-App der Bundesregierung heruntergeladen. Demnach liegen die Download-Zahlen zu diesem frühen Zeitpunkt bereits über den Erwartungen der Entwickler. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die App derweil ein "Meilenstein in der Corona-Bekämpfung". Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Donnerstagmorgen.