Guten Morgen aus Frankfurt! Die Reisewarnungen für die meisten EU-Länder sind gefallen, das ist die gute Nachricht des heutigen Morgens. Sprich: Es ist in diesem Sommer trotz Corona-Krise möglich, ins Ausland zu verreisen. Was, hat Die Zeit zusammengestellt. Sechs Monate hat uns Corona nunmehr beschäftigt, Aerosole, Superspreader, Lockdown sind normaler Teil unseres Sprachgebrauchs geworden, langsam lernen wir Sars CoV-2 kennen. Doch die Corona-Gefahr ist längst nicht vorbei. Prävention bleibt unverändert geboten. Darum geht es unter anderem in unseren Branchennews vor 9.