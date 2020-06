© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Mit Bayer 04 Leverkusen steht der erste Finalist des DFB-Pokals fest. Der Bundesligist setzte sich gestern Abend im ersten Halbfinale klar mit 3:0 bei Viertligist 1. FC Saarbrücken durch und trifft im Endspiel am 4. Juli in Berlin auf Titelverteidiger Bayern München oder Eintracht Frankfurt, die das zweite Finalticket heute Abend (20:45 Uhr live in der ARD) unter sich ausmachen. Rekordmeister Bayern ist turmhoher Favorit, wir halten als Lokalpatrioten aber natürlich zu den Adlerträgern, die den DFB-Pokal 2018 gewinnen konnten - nach einem Finalsieg über die Münchner. Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Mittwochmorgen.