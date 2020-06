© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Zwei Wochen nach seinem Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz wird der Afroamerikaner George Floyd heute in Pearland bei Houston in Texas beigesetzt. Zuvor gibt es einen Trauergottesdienst. Am Montag gab es für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, am Sarg von Floyd Abschied zu nehmen. Seit dem Tod von Floyd kommt es in den USA zu Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt, die auch Präsident Donald Trump unter Druck setzen. Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Dienstagmorgen.