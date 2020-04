© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Die in Europa entwickelte Technologie zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie mit Hilfe von Smartphones wird voraussichtlich bis zum Ende der Osterferien in Deutschland als App zur Verfügung stehen. Das kündigte Chris Boos, einer der führenden Forscher des Projektes mit dem Titel PEPP-PT, an. Das Konzept war in den vergangenen Wochen von 130 Experten aus acht europäischen Ländern entwickelt und von Soldaten der Bundeswehr in Berlin getestet worden. Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Mittwochmorgen.