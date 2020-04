© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Seit rund zehn Tagen steht das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend still - und noch ist kein Ende in Sicht. Angela Merkel hat den Hoffnungen auf eine schnelle Lockerung der Einschränkungen nun einen Dämpfer verpasst. "Eine Pandemie kennt keine Feiertage", so die Bundeskanzlerin. Die Maßnahmen bleiben mindestens bis Ostern in Kraft. Durchhalten lautet die Devise. Zumindest auf die wichtigsten Branchennews am Morgen müssen Sie nicht verzichten.