Guten Morgen aus Frankfurt. Mit der Ankündigung, die Mietzahlungen für seine Läden in der Corona-Krise trotz jüngster Milliardengewinne auszusetzen, hat Adidas am Wochenende für eine Welle der Empörung gesorgt. Um den Shitstorm abzuschwächen, meldet sich CEO Kasper Rorsted nunund betont, dass der Sportartiklerprivaten Vermietern seiner Läden unverändert die Miete weiterzahle: "Nur im Ausnahmefall sind unsere Vermieter Privatpersonen; wir haben sie ausgenommen, sie werden ihre April-Miete wie gewohnt erhalten", so Rorsted. Der Mietzahlungsstopp gelte vielmehr für Immobilienvermarkter und Versicherungsfonds, bei denen Adidas eine Vielzahl seiner Läden angemietet hat und die "überwiegend Verständnis gezeigt hätten". Hier kommen die wichtigsten Branchennews zum Start in die neue Woche.