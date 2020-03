© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Mit Popmusik gegen die Krise: Stars wie Billie Eilish, Mariah Carey, Alicia Keys und die Backstreet Boys veranstalten in der konzertlosen Zeit während der Corona-Pandemie ein Mini-Festival in ihren eigenen vier Wänden. Demnach werden die Künstler in ihren Wohnzimmern alleine auftreten und sich dabei selber mit dem Smartphone filmen, Elton John moderiert. Ein Zusammenschnitt des Events soll am kommenden Sonntag beim US-Sender Fox sowie im Radio ausgestrahlt werden. Dabei werden Musiker und Zuschauer aufgerufen, für Notdienste zu spenden, die in der Corona-Krise im Einsatz sind. Gute Sache! Hier kommen die Top-News am Donnerstagmorgen.