Guten Morgen aus Frankfurt! Dem Virologen Christian Drosten hat die Zeit bereits indirekt Kanzlerqualitäten attestiert. Angesichts der Bewunderung, die Wissenschaftlern und Forschern wie Drosten jetzt entgegengebracht wird, erinnert die taz an die normalen Zeiten: Da wurden die Drostens der Republik als Nerds wahrgenommen und waren der Gesellschaft ziemlich gleichgültig. Vielleicht kann mit der Krise "der altmodische Wert Erkenntnisinteresse" ja nachhaltig in unseren Köpfen verankert werden. Die Erkenntnisse des heutigen Morgens gibt es jetzt hier gesammelt in unseren Top-News vor 9.