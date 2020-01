© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. So langsam wird es spannend: Wer holt sich bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Krone des Dschungelkönigs? Gestern Abend flog überraschend Campzicke Elena raus - da waren's nur noch fünf. RTL überträgt den großen Showdown am Samstag ab 22.15 Uhr. Hier kommen unsere acht Sterne an diesem Morgen.