© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute endet in Paris eine Ära: Der Modeschöpfer Jean Paul Gaultier zeigt in der Modemetropole heute seine letzte Haute-Couture-Schau und feiert damit zugleich seine 50-jährige Karriere. Danach will sich der 67-Jährige, der für seine exzentrischen Entwürfe bekannt ist, aus dem Rampenlicht der Modewelt zurückziehen. Hier kommen unsere wie immer top-aktuellen Branchennews am Morgen.